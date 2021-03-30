مكافحة الأمراض طبرق: حالات الاشتباه اليومية لا تتعدى 5 حالات

أخبار ليبيا24-خاص

قال مدير مكافحة الأمراض في طبرق، عطية فرج يوسف، إن المركز سجّل 55 حالة وفاة في طبرق جراء الإصابة بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الجائحة.

وأوضح يوسف، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن منذ تسجيل أول حالة كورونا في طبرق في شهر يوليو 2019 سجلت لدينا 55 حالة وفاة.

وقال: “إن حالات الاشتباه اليومية تتراوح ما بين 4 إلى 5 حالات” .

وأضاف: “الوضع الصحي مطمئن ونتخوف من الزيادة في أي لحظة في حال عدم التزام المواطنين بالخطوات الاحترازية”.

وأكد أنه لم تسجل لدى المركز أي حالات إصابة بالسلالة الأفريقية الجديدة التي تصيب الأطفال.

وقال يوسف: “إن المركز، يقوم بعمله اليومي لمتابعة حالات مكافحة السل الرئوي والكشف على حالات كورونا.”

وأضاف: “بالنسبة لحالات كورونا والاشتباه فيها نقوم بالتحليل عن طريق جهاز “بي سي آر” والحالات الموجبة تحال إلى قسم العزل بمركز طبرق الطبي”.

ولفت إلى أن جهاز “بي سي آر” يكشف عن النتيجة بعد حوالي 45 دقيقة، وقد تم توفيره عن طريق مركز مكافحة الأمراض في طرابلس بالتعاون من منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن جميع التحاليل تجرى داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طبرق، وذلك منذ شهر سبتمبر 2020.

وأشار يوسف إلى غلاء مشغلات الكشف عن كورونا، مؤكدًا أن المركز قام بتحليل أكثر من 1000 عينة ولم يتبق لديه الكثير من المشغلات .

وقال: “خاطبنا مركز مكافحة الأمراض في طرابلس ومنظمة الصحة العالمية لتوفير المشغلات ونخاف من التوقف في حال عدم توفرها.”

وأضاف: “يتوفر لدينا حوالي 3000 اختبار نوع “إنتي جين” وهو نوعية جيدة وهو اختبار يظهر النتيجة بعد 10 دقائق من خلال مسحة أنفية وهي تساعدنا في التشخيص”.

وأكد مدير مركز مكافحة الأمراض في طبرق على ضرورة توعية الناس بالمخاطر في التجمعات والمناسبات الاجتماعية.