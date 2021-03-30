كوبيش يزور المستشفى الإيطالي الميداني في مصراتة

زار المبعوث الخاص للأمين العام للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، المستشفى الإيطالي الميداني في مصراتة، وأطلع على مرافق المستشفى والخدمات التي يقدمها.

وأعرب كوبيش عن تقديره لإدارة المستشفى على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من مصراتة والمناطق المجاورة، حسب بيان البعثة الأممية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ووصل كوبيش إلى مصراتة يوم الأحد الماضي، حيث التقى عميد المجلس البلدي محمود السوقطري وأعضاء المجلس وعددا من الشخصيات الفاعلة بالمدينة.

وقال إنه يرسل من خلال هذه الزيارة «إشارات قوية لدعم كل البلديات في ليبيا، والنظر في احتياجاتها والوقوف على مشاكلها ومشاغلها».

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