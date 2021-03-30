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شركة المياه والصرف الصحي تناقش مشروعاتها التنموية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الإثنين في طرابلس عدد من المواضيع الهامة أبرزها المشروعات التنموية بالباب الثالث للسنة الحالية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس رفيق أبولسين وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال، مدير مكتب الإعلام والتوعية والناطق الرسمي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، محمد كريم، إن الاجتماع شهد عرض تقرير نشاطات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بكل ربوع ليبيا لسنة 2020.

وأضاف، لأخبار ليبيا 24، أن الشركة ناقشت خطة الطوارئ الخاصة بها لهذه السنة وما يستجد من أعمال.

 

 

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الشركة العامة للمياه ليبيا

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