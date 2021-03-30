المنفي يبحث مع حومة وعدد من النواب مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الإثنين بالنائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس.

المنفي بحث مع النواب بحسب المكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، مبينًا الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية، وصولًا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

وأكد أعضاء مجلس النواب الحاضرين أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططًا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق، وصولًا إلى كل فرد في ليبيا.

وحث النواب خلال الاجتماع على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية