«بنغازي الطبي»: 28 إصابة بـ«كورونا» خلال يومين

أعلن مركز بنغازي الطبي تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين.

واستلم مختبر الأحياء الجُزيئية بالمركز 170 عينة لحالات مشتبه في إصابتها خلال تلك الفترة، ظهر سلبية 142 منها، حسب بيان المركز على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي 8 مارس الجاري، أعلنت إدارة برج الأمل بالمركز وصول السعة السريرية إلى السعة القصوى لها، ولا يوجد سرير شاغر لاستقبال المصابين بالفيروس، سواء في قسم العناية الفائقة أو قسم الإيواء.

ودعت المستشفيات خارج بنغازي عدم تحويل الحالات لبرج الأمل دون تنسيق مسبق، مؤكدة أن الأمر «يُشكل خطرا على حياة المرضى».

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