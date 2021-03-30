خبير أمني: معظم الدول الكبرى دفعت مليارات في ليبيا وتريد الآن اقتسام الكعكة وجني أتعابها

ليبيا – قال علي ناجي القداري الخبير الأمني إن الأوان قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي لإنهاء حالة الانفلات الأمني في ليبيا ليجني الثمار.

وعن مصلحة المجتمع الدولي في ذلك أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أنّ الاقتصاد هو كلمة السر ومربط الفرس، فالشركات العملاقة متعددة الجنسيات هي من تتحكم وتصنع السياسيات في كل العالم، وهي المتضرر الأكبر من تأزم الوضع الأمني في ليبيا، لذلك هي التي ضغطت على حكوماتها بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام لإنهاء جميع مظاهر التسلح الخارج عن سلطة الدولة.

وبحسب القداري فإنّ ذلك الضغط سيترجم إما باغتيال قياديين مثيرين للجدل أو بسجن تلك القيادات، وهكذا تتبع باقي القيادات غير المنضبطة مبدأ الأمان، فإما ستهرب خارج البلاد وهو أمر مستبعد، لأن معظم أمراء الحرب في ليبيا مطلوبون دولياً وممنوعون من السفر أو تتراجع عن المشهد تمامًا خوفًا على سلامتها.

وأوضح أنّ البلاد مقبلة على عملية إعادة إعمار، والشركات الدولية العملاقة هي التي ستقوم بذلك الإعمار، وبالتالي فإنّ وجود قياديين مسلحين غير منضبطين مثيرين للقلاقل أمر يخيف تلك الشركات من القدوم إلى ليبيا.

وأشار إلى أن معظم الدول الكبرى دفعت مليارات في ليبيا سواء لمساندة طرف في حربه على طرف أو كمساعدات إغاثية وغيرها وهي الآن تريد اقتسام كعكة ليبيا وجني أتعابها وهو أمر آخر يعجل بنية المجتمع الدولي للسعي لاستتباب الأمور.

كما اعتبر أن ما يجري لم يطل قياديين عسكريين من طرف واحد فقط أو مدينة واحدة فقط، بل يطال جميع الأطراف على حد سواء، وهو ما يدل على أن ما جرى بفعل يد خارجية وليست محلية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية