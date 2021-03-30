الدبيبه: يجب حل المليشيات بشكل كامل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه إنه “يجب حل الميليشيات بشكل شامل بدمجها في قواتنا الأمنية أو الشُرطية أو هياكل الدولة المدنية”.

وأضاف الدبيبه في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الثلاثاء، أن “الجيش اتحد من خلال المحادثات التي تمت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف”، والتي “سمحت بوقف إطلاق النار”، كما “يجب على الوزارات والشركات العامة استيعاب رجال الميليشيات الحريصين على ترك أسلحتهم في المنزل” بحسب وكالة آكي.

وأعرب الدبيبه عن الاقتناع بأن ليبيا “ستعود” إلى الاتحاد، وأكد هدف إعادة توحيد “المؤسسات، الأمر الذي أُنجز بنسبة 80٪ في أقل من شهر” مضيفا “لقد وحدت بالفعل من بين أمور أخرى، الحكومة والبرلمان، البنك المركزي، وكالة الطاقة (المؤسسة الوطنية للنفط) وكذلك الوزارات المختلفة. وتبقى المسألة الكبرى تكمن في إنشاء جيش وطني واحد”.

وخلص الدبيبة إلى القول: “آمل أن تتمكن قنصليتكم (إيطاليا) في بنغازي من إعادة فتح أبوابها في غضون ثلاثة أشهر”. وأكد أن “بنغازي مدينة مهمة للغاية، تمر بفترة صعبة”. وشدد على أن “الأمن العام في البلاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل خمسة قبل شهور”.