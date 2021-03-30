تعليقًا على مبادرة “هدية رمضان “.. الشركسي: معاملة الشعب كمتسول معاملة سخيفة جدًا

ليبيا – رأى عضو فريق الحوار السياسي أحمد الشركسي أن حكومة الوحدة الوطنية غير المنتخبة مدتها 8 أشهر فقط لا يمكنها إخراج المرتزقة من ليبيا بشكل كلي.

الشركسي وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس الإثنين قال: إن حكومة الوحدة التي جاءت نتيجة اتفاق سياسي، وظيفتها الأساسية تمهيد الطريق لإنتاج الحكومة المنتخبة، والتي ستقوم بكل المهام التي تحتاج إلى تفويض شعبي، ولتعود السيادة لأهلها، مضيفًا أن الشعب هو السيد على أرضه.

واعتبر أن كل من يدعي أنه منتخب بعد انتهاء ولايته هو مغتصب للسلطة، مضيفًا: “الكل اليوم -بمن فيهم من يتبجح بأنّه منتخب بعد انتهاء ولايته- هو مغتصب للسلطة”.

وشنّ الشركسي هجومًا لاذعًا على حكومة الوحدة الوطنية بعد إعلانها عن مبادرة أسمتها “هدية رمضان”.

وأردف: “معاملة الشعب كمتسول هي معاملة سخيفة جدًا، هذه الهدايا تقوم بها المؤسسات الخيرية عبر دعم حكومي وليس الحكومة نفسها”.

الشركسي اختتم: “الشعب يريد من الحكومة تحسين الخدمات لا المساعدات، يحتاج أن يرى برنامج الحكومة للكهرباء والسيولة وكيفية الوصول لموعد الانتخابات، وليس سلات غذائية، احترموا عقولنا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية