«الدبيبة»: لا حل لمشكلة الهجرة دون التعاون مع أوروبا

أكد رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، أن حل مشكلة الهجرة لا يأتي إلا من خلال التعاون مع أوروبا.

وقال الدبيبة، في تصريح لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية: “إن الليبيين هم من بين الضحايا الأوائل للمهاجرين غير شرعيين”.

وأضاف “نحن لا نختلف عن إيطاليا أو اليونان أو فرنسا أو البلدان الأخرى المتأثرة بالظاهرة، لذا يجب أن تجلس أوروبا معنا على الطاولة، لحماية الحدود الليبية، بل ومن أجل تخفيف معاناة الهاربين من الجوع والحروب والفقر أيضًا”.

ونتابع “الحديث هنا عن مشكلة إنسانية وليست جيوسياسية أو أمنية، لذا يجب مساعدة البلدان التي يفر منها شعبها، ويلجأ للهجرة غير الشرعية”.