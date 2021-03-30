وزارة الداخلية تبحث مع الدولية للهجرة الإنقاذ البحري

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الثلاثاء مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة “فيدربكو صودا” الصعوبات التي تواجه كافة الأطراف المعنية بملف الهجرة في ليبيا، ومنها العودة الطواعية للمهاجرين والإنقاذ البحري وكذلك آلية عمل مراكز الإيواء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس التطرق للغرامة المالية المفروضة وسبل إعادة النظر في قيمتها، وحلحلة سريعة لعملية التأشيرات الممنوحة.

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات لإيجاد حلول سريعة لعديد المشاكل التي تواجه المنظمة والدولة الليبية في هذا الملف.