«الرقابة الإدارية» تصدر تقريرها السنوي للعام 2019 خلال أيام

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب إصدار تقريرها السنوي للعام 2019 خلال الأيام المقبلة.

وأرجعت تأخر إصدار التقرير في موعده إلى «عدة أسباب خارجة عن إرادتها»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الهيئة إلى أن من أسباب التأخير «إصدار رئيس الحكومة (الموقتة السابقة عبدالله الثني) تعليماته للجهات التابعة للحكومة بعدم التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية، مما ساهم في صعوبة الحصول علي المستندات وتقصي المعلومات».

وأضافت أن التقرير السنوي للهيئة عن العام 2020 «جاهز وهو في مرحلة المراجعة والتدقيق»، وسيصدر خلال المدة القادمة.

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