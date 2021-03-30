«الآغا»: سأتفاءل إذا أصدر «الدبيبة» قرارا بإلغاء مركزية طباعة جوازات السفر

اقترح رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، إلغاء مركزية طباعة جوازات سفر المواطنين.

وقال «الآغا» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “سأتفاءل إذا أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارا بإلغاء مركزية طباعة جوازات سفر المواطنين وتوفير الطابعات وخامات الجوازات في كل فروع مصلحة الجوازات في جميع مدن ليبيا”.

وأضاف أنه “بالرغم من أن الموضوع ليس كبيرًا ولكن سأعتبره انجازا في ظل معاناة المواطن للحصول على جواز سفر”، مردفًا أن “التفاؤل مرتبط بالتنفيذ الفعلي وعلى أرض الواقع”.