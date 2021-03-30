لجنة المصالحة بمجلس الدولة: حان الوقت لإنهاء الانقسام السياسي

أكدت لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وشؤون النازحين بمجلس الدولة خلال اجتماعَها مع أعضاء الجمعية الليبية لفض النزاع بأن الوقت قد حان لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن رئيس لجنة المصالحة الوطنية وأعضاء اللجنة، عبروا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الجمعية الليبية لفض النزاع والتعاون في مجال المصالحة الوطنية، مشددين على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة، ومذكرين.

واستعرضت الجمعية الليبية لفض النزاع رؤيتها حول ملف المصالحة الوطنية والجهود التي تصب لتحقيق أهداف الجمعية وإرساء دعائم الاستقرار والسلم المجتمعي.