الشكشاك: هناك تخوف كبير من تفاقم الوضع الوبائي في تاورغاء

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك اليوم الثلاثاء أن هناك تخوف كبير من تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة بسبب تزايد حالات كورونا.

وأوضح الشكشاك لـ”أخبارليبيا24″ أن الوضع الوبائي بالمدينة في تزايد مستمر منذ الأسبوع الماضي خصوصاً بعد تسجيل 9 حالات مصابة بفايروس كورونا في صفوف الكوادر الطبية من عناصر طبية وطبية مساعدة.

وأضاف رئيس المجلس، أنهم قرروا تعليق الدراسة وإيقاف العملية التعليمية لأسبوع آخر، بعد النقاش خلال الاجتماع مع اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فايروس كورونا ومراقبة التعليم تاورغاء، بعد تطور الوضع الوبائي بالمدينة.

وذكر أنه تم إعلان حظر تجول من الساعه السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً، وتم وقف كافة الأنشطة والتجمعات، لافتا إلى أن المساجد مفتوحة مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام.

وأشار الشكشاك إلى أن مركز العزل بتاورغاء جاهز كمبنى فقط، ولكن يحتاج إلى توفير كل المعدات والمستلزمات الطبية الخاصة به.

ولفت إلى أن مركز العزل يحتاج إلى تجهيز كامل، مؤكداً أن هناك عجز كبير ويحاولون توفير بعض الاحتياجات للسيطرة على الوضع الوبائي بالمدينة.