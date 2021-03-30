«الدبيبة»: على الشركات الإيطالية أن تعتبر ليبيا بيتها وليس مجرد استثمار

أكد رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، لإيطاليا أن ليبيا منزلهم، مشيرا إلى أنه يرحب بكل من يساعد في إعادة بناء بلادنا.

وقال الدبيبة في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) اليوم الثلاثاء: “أعتزم إعادة فتح الباب في أقرب وقت ممكن للمستثمرين والشركات الإيطالية. أود منهم أن يعتبروا ليبيا بيتهم وليس مجرد استثمار”.

وأضاف “سوف نبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو، الشركات الإيطالية المهمة التي نرغب في تسهيل عملها، على غرار «ساليني إيمبريليو»، التي نتفاوض معها على عقد بأكثر من مليار دولار”.

وتابع “أود حقًا أن أرى العديد من الشركات الإيطالية الصغيرة تعود إلى ليبيا. فالحاجة ملحة لتعزيز صناعة الطاقة والبنية التحتية الوطنية لدينا، وبالإضافة إلى المشاكل الهائلة مع شبكة الكهرباء، فإن الرعاية الصحية محطمَّة، دون التفكير في الطرق وكثير من الأمور الأخرى”.

واستطرد “مقتنع بأن حجم التبادل الإيطالي ـ الليبي السنوي سيصل قريبًا إلى أكثر من 16 ملياراً، كما نطمح أن تعيد شركة أليتاليا، فتح رحلاتها معنا قريبًا، كذلك كما ينبغي أن تحلق طائراتنا إلى روما وميلانو”.

واستكمل ” مجموعة (إيني)، شريك رئيسي في مجال النفط والغاز، وأتوقع الاستثمار في الدفاع عن بيئتنا وتنميتنا أيضا وكذلك تحسين مستشفياتنا”.

وحول تركيا، قال: “سنكون مع أي شخص يساعد في إعادة البناء، دون تمييز. ولهذا تظل إيطاليا بيدق مركزي، كما أن تركيا شريكًا مهمًا للغاية لاقتصادنا واستقرارنا، وكذلك مصر، التي تعدّ مركزية بالنسبة لمستقبلنا”.