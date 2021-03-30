سعيد: المصالحة مشروع متكامل وليست كلمة فضفاضة

أكد عضو مجلس النواب “طرابلس” أبو بكر سعيد أن المصالحة لها رجالها وهم معروفون كما أنها ليست شعارا أو كلمة فضفاضة إنما مشروع متكامل يبدأ بتقصي الحقائق.

وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “المصالحة ليست شعار أو كلمة فضفاضة، إنما مشروع متكامل يبدأ بتقصي الحقائق، وتحقيق العدالة وجبر الضرر والتعويض والاعتذار عن الاخطاء السابقة” ودعا إلى إبعاد “المحاصصة والأجندات السياسية عن المصالحة”.

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وطالب سعيد بعدم إعطاء “الفرصة لكل من هب ودب أو لمن كان يؤجج الحروب وينشر الفتن” مضيفا “فالمصالحة لها رجالها وهم معروفون”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وجه بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وأكد المنفي أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.