قرنفيل: تركيا تعتزم إنشاء مركز لوجستي في ليبيا لنقل بضائعها إلى عمق أفريقيا

ليبيا – قال رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي مرتضى قرنفيل إن أزمة سفينة “إيفرغيفن” التي أغلقت الممر الملاحي لقناة السويس طوال 6 أيام لفتت الأنظار إلى أهمية ليبيا من الناحية اللوجستية.

وجاء ذلك في بيان لقرنفيل اليوم الثلاثاء، تعليقًا على استئناف الملاحة البحرية في قناة السويس مساء الإثنين، عقب إغلاقها منذ الثلاثاء الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأشار قرنفيل إلى أهمية ليبيا من ناحية الصادرات والتجارة التركية إلى القارة الإفريقية.

وأضاف أن طرق التجارة المتجهة إلى شرق ووسط إفريقيا، تمر عبر قناة السويس، وتحتاج 45 يومًا كي تصل إلى وجهتها الأخيرة.

وأوضح أنه وبفضل المركز اللوجستي الذي تعتزم تركيا إنشاءه في ليبيا، ستتمكن من دخول عمق القارة الإفريقية عبر الطرق البرية.

وأفاد بأن المركز المذكور يشكّل بديلًا للداخل الإفريقي، مبينًا أنه يوفر فرص كبيرة للوصول إلى شرق ووسط القارة السمراء.

قرنفيل أشار أن المركز اللوجستي التركي في ليبيا سيقلّص مدة وصول البضائع إلى الداخل الإفريقي من 45 يومًا عبر قناة السويس إلى ما بين 10 – 15 يومًا، ما يعني انخفاضًا كبيرًا في تكاليف النقل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية