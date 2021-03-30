بالصور | أبو جناح يزور محطة كهرباء أوباري الغازية

ليبيا – أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح أمس الإثنين رفقة عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل زيارة إلى محطة كهرباء أوباري الغازية.

أبو جناح اطلع بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء على سير العمل لاستكمال الاختبارات التشغيلية للوحدتين الثانية والأولى التي يقوم بها فريق متخصص من مهندسي الشركة العامة للكهرباء، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للانتاج كمال ضو، بالإضافة إلى زيارة خط أوباري الفجيج لحل الاعتراضات واستكمال أعمال التركيبات، من أجل نقل كامل القدرة المنتجة من المحطة قبل الذروة الصيفية القادمة، مما سيساهم بشكل كبير في سد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليل ساعات طرح الأحمال.

بدوره، أثنى أبو جناح على الدور الذي تقوم به فرق عمل الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا على دعم حكومة الوحدة لهذا القطاع بصورة عاجلة جدًا، مشيرًا إلى أن رئاسة الحكومة تولي هذا الملف أهمية بالغة وستعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذا القطاع.

كما رافق أبوجناح في زيارته كل من: “مدير عام الإدارة العامة للخدمات حسين أبو زهوة، ومدير عام مشروعات النقل عز الدين مقام ومساعده عبد الله سطيل، ومدير دائرة التخطيط محمد أبو سويدر، وعدد من مديري الإدارات والدوائر بالمنطقة الجنوبية”.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية