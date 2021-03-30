الرعيض: سيرفع الدعم عن المحروقات عقب صرف علاوة الزوجة والأبناء

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض أن رفع الدعم عن المحروقات لن يتم قبل صرف الدفعة الأولى والثانية من علاوة الزوجة والأبناء بواقع شهرين لكل شهر.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية” أضاف أنّه يتوقع صرف العلاوة في شهري أبريل ومايو القادمين، ثم سيبدأ رفع الدعم عن المحروقات برفعه عن وقود الديزل وبعده البنزين.

وأكدّ الرعيض أنّه سيتزامن مع رفع الدعم زيادة في مرتبات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ مشروع تعديل جداول المرتبات وتوحيدها، حتى لا يتجاوز الفارق بين الحد الأدنى والأعلى للمرتبات عشرة أضعاف فقط، كونها تصل الآن إلى عشرين وخمسة وعشرين ضعفًا، على حد قوله.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية