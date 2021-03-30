«الشريف» لـ«الدبيبة»: المال العام ليس ملكك حتى تقدمه لنا هدية

وجه يوسف الشريف الكاتب ووزير الإعلام الأسبق، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى عبدالحميد الدبيبة رئيس جكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مطالبا إياها بتقديم الاعتذار لكل الليبيين.

وقال «الشريف»، في منشور له عبر فيسبوك، «سيد دبيبة عليك أن تعتذر لأن المال العام ليس ملكك حتى تقدمه لنا هدية»، حسب قوله.

وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار، تستهدف إعانة 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» تحديد المستهدفين بالمبادرة «من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية»، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك.

وجاء الإعلان عن المبادرة خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وزراء: الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن صندوق التضامن الاجتماعي سيتولى الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار «هدية رمضان».

وأضاف أنه ستسهم في المبادرة مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.