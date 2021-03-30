حومة والمنفي يبحثان مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وماهية عملها وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، وذلك خلال اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحضور عدد من أعضاء المجلس.

وأكد الحاضرون خلال اللقاء الذي عقد بمدينة طرابلس، أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع ربوع البلاد، مشددين على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، والذي سيساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة، وفقا للصفحة الرسمية لمجلس النواب.

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