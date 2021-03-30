الرعيض: علاوة الأسرة ستصرف قبل رفع دعم المحروقات

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض إن رفع الدعم عن المحروقات لن يحدث قبل صرف الدفعة الأولى والثانية من علاوة الزوجة والأبناء بواقع شهرين لكل شهر.

ورجح الرعيض في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، صرف العلاوة في شهري أبريل ومايو القادمين، ثم سيبدأ رفع الدعم عن المحروقات برفعه عن وقود الديزل وبعده البنزين.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الميزانية ليست كبيرة كما يقول بعض المختصين والمتابعين للشأن الاقتصادي، وأنها مختلفا تماما عن الميزانيات السابقة كونها ستقر بقانون من مجلس النواب وستفتح المجال لاستئناف مشاريع التنمية المتوقفة.