الدبيبة: 80% من مؤسسات ليبيا توحدت في أقل من شهر

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال تصريحات صحفية، أن 80% من مؤسسات ليبيا توحدت في أقل من شهر، مبينا أن من بين تلك المؤسسات الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، ووكالة الطاقة وكذلك الوزارات المختلفة.

وفي السياق ذاته أشار دبيبة إلى أنه يجب حل المليشيات بشكل شامل، عبر دمجها في القوات الأمنية أو الشرطية أو هياكل الدولة المدنية، لافتا إلى أن المسألة الكبرى تكمن في إنشاء جيش وطني واحد، مضيفا أن الجيش اتحد من خلال المحادثات التي جرت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي سمحت بوقف إطلاق النار.

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