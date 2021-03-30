وزارة الداخلية: إنقاذ 79 مهاجر وإنزالهم في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية إنقاذ 79 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة وإنزالهم بنقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن الزورق البحري “P301” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن أمس الاثنين من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين يقل 79 مهاجر من جنسيات مختلفة بعرض البحر، حيث تم نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة لفرع الإدارة طرابلس، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس فرع الإدارة طرابلس ورئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس وحدة العلاقات بالإدارة.