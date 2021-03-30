مؤسسات في تراغن تحتفي بالزي الوطني

انطلقت من مستشفى تراغن التعليمي احتفالية المؤسسات الحكومية في المدينة بالزي الوطني الليبي، حيث باشر بعض موظفي المستشفى عملهم المعتاد وهم يرتدون هذا الزي التقليدي وهو ما يطلق عليه محليا اسم البدلة العربية.

واحتفى المجلس التسييري تراغن أيضا بالزي الوطني، وقد التأم لقاء معايدة بهذه المناسبة، ضم رئيس المجلس وأعضاء ومديري المكاتب وموظفي المجلس ومختار المحلة ورئيس مجلس الحكماء والأعيان في المنطقة.

وأكدو المحتفلون في تسييري تراغن على أهمية تطوير آلية الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، بما يكفل نقل هذا التراث من جيل لآخر، وترسيخه في الذاكرة الثقافية الليبية والعربية والعالمية.

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