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مؤسسات في تراغن تحتفي بالزي الوطني

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت من مستشفى تراغن التعليمي احتفالية المؤسسات الحكومية في المدينة بالزي الوطني الليبي، حيث باشر بعض موظفي المستشفى عملهم المعتاد وهم يرتدون هذا الزي التقليدي وهو ما يطلق عليه محليا اسم البدلة العربية.

واحتفى المجلس التسييري تراغن أيضا بالزي الوطني، وقد التأم لقاء معايدة بهذه المناسبة، ضم رئيس المجلس وأعضاء ومديري المكاتب وموظفي المجلس ومختار المحلة ورئيس مجلس الحكماء والأعيان في المنطقة.

وأكدو المحتفلون في تسييري تراغن على أهمية تطوير آلية الاحتفاء باليوم الوطني للزي الليبي، بما يكفل نقل هذا التراث من جيل لآخر، وترسيخه في الذاكرة الثقافية الليبية والعربية والعالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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