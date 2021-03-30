أبوسبيحة يطالب بوقف العمل بالمذكرة الأمنية مع تركيا

كشف رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي أبوسبيحة، عن لقاء جمع يوم الاثنين، عددا من أعيان الشاطئ وعمداء البلديات بالوفد الوزاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عن المنطقة الجنوبية رمضان بوجناح، واستعرضوا حصيلة زيارتهم للمنطقة وما قاموا به وما سيقومون به مستقبلا، وركزوا على عملية المصالحة وخاصة عودة نازحي مرزق قبل شهر رمضان المبارك.

وقال أبوسبيحة، بصفحته في “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، إنه طالب بضرورة وفاء الحكومة بكافة التزاماتها المدرجة بالاتفاق السياسي وبالاخص إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية ومهما كانت صفتها، وتوحيد كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ووقف العمل بمذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق معتبرا أنها من “مخلفات الماضي البغيض”.

وطالب أبوسبيحة بإلغاء ورقة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا المتعلقة بالهجرة غير القانونية، وإنهاء العمل في محطة كهرباء أوباري وتذليل كافة الصعاب التي تحول دون ذلك مع خط كهرباء أوباري -لفجيج.

وفيما يتعلق بنازحي مرزق، دعا أبوسبيحة إلى إجراءات قبل عودتهم وهي تكليف قوة أمنية من خارج المنطقة تكون قادرة على حفظ الأمن في كل الظروف، وصيانة شبكة الكهرباء التي تعتبر شبه معطلة في مساكن النازحين مع صيانة شبكة المياه، تخصيص مبلغ من بند الطوارئ لتعويض أصحاب المساكن المتضررة، وتكليف لجنة من مجلس الوزراء بحصر كافة الأضرار في مساكن ومزارع ومتاجر وورش المواطنين وتعويضهم ولو على مراحل.

كما دعا أبوسبيحة بعقد اجتماع بمرزق بين الخصماء بحضور أعيان فزان، يتم فيه التوقيع على وثيقة بالتعايش السلمي وحسن الجوار بين كل سكان المدينة.

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