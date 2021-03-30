وزارة المواصلات: إتمام إجراءات توحيد مصلحة المطارات ببنغازي

شهدت بنغازي إتمام إجراءات توحيد مصلحة المطارات، بمراسم تسلم رئيس المصلحة محمد بيت المال المهام من رئيس المصلحة التابعة للحكومة الموقتة، صالح اشتيوي.

جاء ذلك ضمن زيارة وزير المواصلات محمد الشهوبي إلى المدينة رفقة رؤساء المصالح والأجهزة التابعة للوزارة، اليوم الثلاثاء، وفق بيان صادر عن وزارة المواصلات بالحكومة الجديدة.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد جرى اعتماد التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة بإجراءات التسليم والتسلم، والمشكلة من طرف وزير المواصلات.