إتمام مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة

تمت اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرت بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مراسم التسليم والاستلام لديوان مجلس الوزراء بين نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني كما جرت مراسم تسليم كافة المؤسسات والهيئات والمصالح العامة لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بحضور نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش.

وتضمنت عملية التسليم والاستلام مراسم تسليم وزارة المواصلات والنقل عبر الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية.

وشارك مراسم التسليم عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر النحيب، ووزير الصناعة بالحكومة الليبية السنوسي صالح، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وعقد نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني اجتماعا موسعا بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع خلاله على آلية العمل المتبعة في الديوان إبان الحكومة الليبية المنتهية ولايتها وأكد استمر عمل الديوان في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمناطق شرق ليبيا عبر حكومة الوحدة الو