شرطة مركز “غوط الشعال” بطرابلس يرفضون رشوة بقيمة “80 ألف” دينار

ألقى رجال الشرطة بمركز غوط الشعال القبض على أحد أكبر المطلوبين على ذمة عدة قضايا نصب، رغم محاولته رشوتهم بمبلغ مالي قيمته 80 ألف دينار.

وصرح رئيس مركز شرطة غوط الشعال العميد سالم أبوراوي، بحسب قناة “ليبيا الوطنية”، بأنه تمت إحالة المطلوب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال أبوراوي إن “هذا الموقف نرسل من خلاله رسالة نحن رجال الشرطة بمديرية أمن طرابلس بأننا لن نتهاون في التصدي للفساد وملاحقة مرتكبيه حفاظًا على الأرواح والأموال ولتعزيز شفافية ونزاهة الأداء الأمني في العمل الشرطي”.

وأكد اهتمام أعضاء ومنتسبي المديرية من خلال عملهم على ترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك.