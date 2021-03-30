السفير الأمريكي: أنشطة تعزيز الصحة تلعب دورا في جعل الانتخابات آمنة

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع على الرغم من جائحة كورونا.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع نورلاند في مكتب ليبيا الخارجي بتونس مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، ونائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، رانيا أحمد بحسب تدوينة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا بموقع “فيسبوك”.

وأعرب السفير عن دعم الولايات المتحدة للعمل المهم الذي يقوم به الهلال الاحمر الليبي وأشار إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع على الرغم من جائحة كورونا.

وجرى خلال اللقاء بحث مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا.