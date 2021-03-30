مدير «الدعم المركزي» يزور بنغازي: توحيد الجهود أصبح مسألة حتمية

عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع معاون مدير الإدارة بالمنطقة الشرقية العميد صلاح الخفيقي ورئيس فرع الإدارة ببنغازي وعدد من الضباط، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بالعمل الجاد والمتواصل من أجل توحيد كافة المؤسسات الأمنية للوزارة.

وشدد «فتح الله»، خلال الاجتماع، على ضمان تنفيذ تعليمات الوزارة وكافة المهام في نشر الأمن لتحقيق الطمأنينة في ربوع الوطن العزيز من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه، واستدراكا لطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه المرحلة من جهد أمني تعاوني جاد ومسؤول تؤديه كافة الأجهزة والمصالح والادارات الامنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية .

وأكد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الخطوات الفعلية الجادة التي تصب في مصلحة أمن الوطن والمواطن، وأن الادارة العامة للدعم المركزي تعد مؤسسة أمنية عريقة أسهمت ولازالت في تنفيذ العديد من المهام التي أوكلت اليها، مبينا أن مسألة توحيد الجهود المبذولة أصبحت مسألة حتمية وضرورية كي تعود على الأمن العام بنتائج أيجابية ملموسة.

وأثنى العميد “صلاح الخفيفي” على هذه الزيارة التي أكد بأنها ستسهم كثيرا في عودة توحيد الإدارة العامة للدعم المركزي في مناطق البلاد وسينعكس ذلك على الواقع العملي للادارة على أرض الواقع.

يذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بتنظيم القوة البشرية للإدارة، بالاضافة إلى مناقشة بعض آليات وخطط العمل المعدة بشأن توحيد المهام والخطط الامنية وغيرها.