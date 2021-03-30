صنع الله يبحث خطط شركة طيران النفط لتحسين خدماتها

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء مع مدير عام شركة طيران النفط محمد الاخطل النشاط العام للشركة وخططها المستقبلية لتحسين خدمات النقل لمستخدمي القطاع بمختلف المواقع.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير، رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة مبروك للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، وعضو لجنة الإدارة بشركة مليته للنفط والغاز محمد جابر وعن المؤسسة الوطنية للنفط شارك في الاجتماع مدير عام الشؤون المالية أبو العيد سالم، مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات المكلف هشام مرغم، وعدد من المختصين بالمؤسسة.