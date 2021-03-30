الغرفة الأمنية في طبرق تجتمع لبحث الوضع الأمني والوبائي بالمدينة 

أخبار ليبيا 24-خاص

بحث آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ومدير الأمن ومدير منفذ أمساعد ومدير جهاز الحرس البلدي وآمر الكتيبة 104 الوضع الأمني والوبائي داخل المدينة.

وناقش بوعلوية خلال الاجتماع الوضع الأمني والصحي في المدينة والخطة الأمنية خلال شهر رمضان، وتعزيز الأمن داخل المدينة وتطبيق الخطة الموضوعة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضح آمر الغرفة الأمنية المشتركة أنه تم وضع خطة للخطط التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد بوعلوية على تواصل الحملات التوعوية وانطلاق حملة لرش الأماكن العامة والخدمية بالإضافة إلى الكليات والمدارس والمعاهد والصالات الرياضية والمنتزهات والأسواق الكبيرة والحد من الزحام تزامنا مع حلول شهر رمضان.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع السابق الذي استضافته بلدية طبرق.