وزيرة العدل تبحث التعاون مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبلت وزيرة العدل “حليمة عبد الرحمن” بمكتبها اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يقوم بزيارة لليبيا،.

وحضر اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون “أيمن الفيتوري” وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني “المختار شنان”.

وتناول اللقاء الخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك أوجه الدعم المقدم للمدنيين في أوقات الأزمات، كما تم التطرق في الاجتماع لموضوع بناء القدرات للسلطات المحلية.

من جانبها، أكدت الوزيرة على أهمية التعاون الإنساني والحقوقي لا سيما أن الصليب الأحمر الدولي يمتلك الخبرة الكافية في هذه المجالات، منوهة بأن وزارة العدل من منطلق حرصها واهتمامها بحقوق الإنسان وحفظ الكرامة البشرية.

وقالت الوزيرة إن الوزارة على استعداد للتعاون بما يخدم الوطن والمواطن.

ومن جهته، ثمن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهود وزارة العدل ودعمها للجانب الحقوقي، وحرصها الدائم فيما تكفله القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأكد على حرص الصليب الدولي الأحمر تقديم الدعم الكامل للكوادر القضائية والعدلية في ليبيا.