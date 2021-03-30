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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

30 March, 2021

عقد مدير الادارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله ،صباح اليوم الثلاثاء ، بمقر فرع الدعم المركزي بنغازي ،إجتماعا ،مع معاون مدير الادارة بالمنطقة الشرقية عميد صلاح الخفيقي ورئيس فرع الادارة بنغازي وعدد من الضباط التابعين للفرع .

وأكد عميد محمد فتح الله بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن الخطوات الفعلية الجادة التي تصب في مصلحة أمن الوطن والمواطن ، حيث ان الادارة العامة للدعم المركزي تعد مؤسسة أمنية عريقة أوكلت لها العديد من المهام، مبيناً بأن مسألة توحيد الجهود المبذولة من قبل هذه الادارة أصبحت مسألة حتمية وضرورية كي تعود على الأمن العام بنتائج أيجابية ملموسة .

من جانبه أثنى عميد ” صلاح الخفيفي ” على هذه الزيارة التي أكد بأنها ستسهم كثيرا في عودة توحيد الادارة العامة للدعم المركزي في مناطق البلاد وبالتالي سينعكس ذلك على الواقع العملي للادارة على أرض الواقع .

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بتنظيم القوة البشرية للادارة ، بالاضافة الى مناقشة بعض أليات وخطط العمل المعدة بشأن توحيد المهام والخطط الامنية وغيرها .