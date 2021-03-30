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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

30 March, 2021

بحث آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ومدير الأمن ومدير منفذ أمساعد ومدير جهاز الحرس البلدي وآمر الكتيبة 104 الوضع الأمني والوبائي داخل المدينة.

وناقش بوعلوية خلال الاجتماع الوضع الأمني والصحي في المدينة والخطة الأمنية خلال شهر رمضان، وتعزيز الأمن داخل المدينة وتطبيق الخطة الموضوعة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ،كما وضع خطة للخطط التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

و مع تواصل الحملات التوعوية قرّر المجتمعون إطلاق حملة لرش الأماكن العامة والخدمية بالإضافة إلى الكليات والمدارس والمعاهد والصالات الرياضية والمنتزهات والأسواق الكبيرة والحد من الزحام تزامنا مع حلول شهر رمضان.