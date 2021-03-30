السفير الأميركي يلتقي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي في تونس

استقبل السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، ونائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، رانيا أحمد.

وقالت السفارة الأميركية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء الذي جرى أمس الاثنين، في مكتب ليبيا الخارجي بتونس. ناقش خلاله الدرسي مع السفير نورلاند مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا.

وأضافت أن السفير ريتشارد نورلاند أعرب بدوره عن دعم الولايات المتحدة للعمل المهم الذي يقوم به الهلال الاحمر الليبي، مشيرا إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع على الرغم من جائحة كورونا.

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