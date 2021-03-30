السفير الصيني يؤكد لـ«اللافي» رغبة بلاده في المشاركة بإعادة إعمار ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء سفير جمهورية الصين لدى ليبيا “وانغ تشيمين”.

وقال اللافي في بيان له عقب الاجتماع، طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء شهد مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في عديد المجالات، الدبلوماسية، والاقتصادية، والتقنية، وملف الكهرباء والاتصالات.

وأضاف: “كما تناقشنا مع السفير حول مساهمة جمهورية الصين في تزويد ليبيا بلقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية”.

وأكد اللافي على أهمية عودة السفارة الصينية للعمل من طرابلس، والبدء في منح التأشيرة للمواطنين الليبين.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع ليبيا، واستعدادها العمل على دعم الاستقرار الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار، وفقا للبيان.

ونقل السفير خلال اللقاء رغبة بلاده استئناف عمل السفارة الصينية من العاصمة في أقرب وقت ممكن.