كوبيش لصالح: يجب بذل المزيد من الجهد لتنظيم الانتخابات في موعدها

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن كوبيش أثنى خلال لقائه صالح بمكتبه في مدينة القبة على المجهودات التي بذلها رئيس مجلس النواب في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر من العام الجاري 2021.م

وبحث الجانبين خلال اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا بشكل عام وتقدم العملية السياسية بشكل خاص.