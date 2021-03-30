مسؤول تركي: سننشئ مركزا لوجستيا في ليبيا بديلا عن قناة السويس

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، إن أنقرة ترغب في إنشاء مركز لوجستي في ليبيا، مدعيا أنه سيخفض تكاليف النقل إلى أفريقيا.

وزعم قرنفيل في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذا المركز اللوجيستي سيعمل على تقليص مدة وصول البضائع إلى الداخل الإفريقي، من 45 يوماً عبر قناة السويس، إلى ما بين 10 – 15 يوما.

وكشف رئيس مجلس الأعمال التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، عن مطامع بلاده من وراء هذا المشروع، قائلا إنه وبفضل المركز اللوجستي التركي ستتمكن أنقرة من دخول عمق القارة الإفريقية عبر الطرق البرية.

وادعى أن أزمة سفينة “إيفرغيفن” التي أغلقت الممر الملاحي لقناة السويس طوال 6 أيام، لفتت الأنظار إلى أهمية ليبيا من الناحية اللوجستية.

واعتبر المسؤول التركي أن ليبيا مهمة لبلاده من ناحية الصادرات والتجارة إلى القارة الإفريقية.