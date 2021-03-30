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وزير الاقتصاد يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي في طرابلس

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت بطرابلس فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الألماني الليبي، الذي يعقد لأول مرة في ليبيا، بمشاركة وزير الاقتصاد، محمد الحويج، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة.

وأشاد الحويج في كلمته بالمنتدى الذي اعتبره منصة للحوار والتباحث بين الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين، مشيرا إلى أن ليبيا تمثل سوقا كبيرا في منطقة شمال أفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون بوابة للقارة، ونقطة جذب للاستثمار على ضفتي المتوسط، مؤكدا على ضرورة قيام الجانب الألماني بتسهيل منح التأشيرات لأصحاب الأعمال الليبيين.

 

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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