“تسليم نهائي” بين الحكومتين الليبية والوحدة الوطنية

الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية

شهد ديوان مجلس الوزراء في بنغازي الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين.

وجرت المراسم بين نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السابقة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني.

وجرت عقب مراسم تسليم مقر الديوان، مراسم تسليم كافة المؤسسات والهيئات والمصالح العامة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة المواصلات والنقل عبر الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية.

وبعد إتمام المراسم، عقد القطراني اجتماعا موسعا بمديري الإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع خلاله على آلية العمل المتبعة في الديوان إبّان الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، وأكد القطراني استمرار عمل الديوان في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمناطق شرق ليبيا عبر حكومة الوحدة الوطنية.

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