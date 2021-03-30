“تسليم نهائي” بين الحكومتين الليبية والوحدة الوطنية

الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية
شهد ديوان مجلس الوزراء في بنغازي الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين.
وجرت المراسم بين نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السابقة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني.
وجرت عقب مراسم تسليم مقر الديوان، مراسم تسليم كافة المؤسسات والهيئات والمصالح العامة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة المواصلات والنقل عبر الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية.
وبعد إتمام المراسم، عقد القطراني اجتماعا موسعا بمديري الإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع خلاله على آلية العمل المتبعة في الديوان إبّان الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، وأكد القطراني استمرار عمل الديوان في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمناطق شرق ليبيا عبر حكومة الوحدة الوطنية.
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