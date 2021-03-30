إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا: هل يعود الاستقرار؟

حدث اليوم يناقش إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا، دلالاتها وأهميتها، والدور الفرنسي في الشأن الليبي، ما له وما عليه.

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