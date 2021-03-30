إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا: هل يعود الاستقرار؟

حدث اليوم يناقش إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا، دلالاتها وأهميتها، والدور الفرنسي في الشأن الليبي، ما له وما عليه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24
حدث اليوم يناقش إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا، دلالاتها وأهميتها، والدور الفرنسي في الشأن الليبي، ما له وما عليه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24
نحن الليبيين لا نريد الفرنسيس في ليبيا لا سفارة ولا شركة ولا فرنسي في ليبيا يجب مطالبة فرنسا يتعويض الشعب الليبي على كل هذا القتل والدمار الذي سببته فرنسا في ليبيا
أضف تعليقـك