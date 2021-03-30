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إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا: هل يعود الاستقرار؟

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

 حدث اليوم يناقش إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا، دلالاتها وأهميتها، والدور الفرنسي في الشأن الليبي، ما له وما عليه.  

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عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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  • نحن الليبيين لا نريد الفرنسيس في ليبيا لا سفارة ولا شركة ولا فرنسي في ليبيا يجب مطالبة فرنسا يتعويض الشعب الليبي على كل هذا القتل والدمار الذي سببته فرنسا في ليبيا

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