إيطاليا تعتزم فتح قنصلية في بنغازي وأخرى فخرية بالجنوب

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيطاليا ستعود مرة أخرى للعب دور أساسي في ليبيا، عندما تتحدث الدبلوماسية لا الأسلحة.

وكشف “دي مايو” أن بلاده ستفتح قنصلية في بنغازي وأخرى فخرية في الجنوب، واعتبر أن زيارته الأخيرة إلى ليبيا، مع نظيريه الفرنسي والألماني، شكلت علامة كبيرة على الوحدة الأوروبية، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

ولفت “دي مايو” إلى العمل على ما وصفه بتنشيط سلسلة من الفرص الاقتصادية للشركات الإيطالية التي لم يكن في إمكانها البقاء في ليبيا، لكن يمكنها الآن إعادة بناء ليبيا.

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