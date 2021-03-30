ليبيا الان

إيطاليا تعتزم فتح قنصلية في بنغازي وأخرى فخرية بالجنوب

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إيطاليا ستعود مرة أخرى للعب دور أساسي في ليبيا، عندما تتحدث الدبلوماسية لا الأسلحة.

وكشف “دي مايو” أن بلاده ستفتح قنصلية في بنغازي وأخرى فخرية في الجنوب، واعتبر أن زيارته الأخيرة إلى ليبيا، مع نظيريه الفرنسي والألماني، شكلت علامة كبيرة على الوحدة الأوروبية، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

ولفت “دي مايو” إلى العمل على ما وصفه بتنشيط سلسلة من الفرص الاقتصادية للشركات الإيطالية التي لم يكن في إمكانها البقاء في ليبيا، لكن يمكنها الآن إعادة بناء ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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