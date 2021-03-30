ليبيا تشارك في المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية بالسعودية

شاركت الدولة الليبية في المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية 2021، الذى تنظمه الجمعية الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 29 – 31 مارس الجارى عبر شبكة الإنترنت «أون لاين».

وضمت الدول المشاركة في المؤتمر عشر دول عربية وأجنبية هي: «السعودية، وليبيا، مصر، الأردن، البحرين، المغرب، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية».

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة المستجدات والاتجاهات المستقبلية في تقنيات علم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مختلف المجالات، كما يضم عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل، والتي تناقش دور نظم المعلومات في تقييم مخاطر الموارد الطبيعية.

ويناقش المؤتمر دور نظم المعلومات الجغرافية في تقييم عناصر المناخ وأثرها، وتكامل نظم المعلومات والاستشعار من البعد في الدراسات الميدانية، ودور نظم المعلومات الجغرافية في تقييم الغطاء الخضري وآثارها على الزراعة، ودور نظم المعلومات في الدراسات الهيدرولوجية، ودور نظم المعلومات في التنمية المكانية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تقام ورشة عمل للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع جامعة عين شمس بعنوان «دعم القدرات البشرية في مجال الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية» وذلك بمشاركة عدد من علماء الهيئة والجامعة.