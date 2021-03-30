اللواء الصوصاع يعفي رئيس النيابة العسكرية الكلية بنغازي من مهامه

قرر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة، اللواء فرج الصوصاع، اليوم الثلاثاء، إعفاء رئيس النيابة العسكرية الكلية بنغازي، العقيد علي أحمد ماضي، من مهامه.

وأرجع الصوصاع قراره إلى مخالفة ماضي تعليمات تتعلق بتصريحات خاطئة حول الوضع الصحي للقائد الميداني بالقوات الخاصة، المقدم محمود مصطفى الورفلي، الذي تعرض للاغتيال قبل أيام.

وقال ماضي في مؤتمر صحفي السبت الماضي إن المقدم محمود الورفلي كان على ذمة مستشفى الأمراض النفسية لوجود عيب عقلي جزئي، وأن المحكمة العسكرية أحالته إلى المصحة النفسية للمتابعة.