دلالات إعادة فتح السفارة الفرنسية.. عودة باريسية قوية

رأى الباحث في مركز جنيف للدراسات ناصر زهير، أن إعادة فتح السفارة الفرنسية في طرابلس تعطي إشارة إلى أن باريس تريد القيام بدور سياسي كبير لدعم السلطة الجديدة وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ووصف زهير، في مداخلة مع برنامج LIVE عبر قناة “218NEWS”، الثلاثاء، فرنسا بأنها كانت رأس الحربة في الدور الأوروبي في ليبيا وهو ما جعلها تبدأ بإعادة دبلوماسيتها من جديد إلى البلاد، مضيفاً أن هذا الأمر لا يخلو من وجود تحديات كبيرة أمام عودة عمل السفارة كون المشكلة لم تكن في غياب الدور الدبلوماسي وإنما في تصادم المصالح الدولية، بحسب تعبيره.

وأشار زهير إلى وجود تهدئة من قبل الأطراف الدولية المتصارعة في ليبيا، ومن ثم البدء بخلق واقع دبلوماسي يتمحور في عودة فتح السفارات وتنسيق المصالح.

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