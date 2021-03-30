السفير الأمريكي: دعم المجال الصحي مهم لجعل الانتخابات الليبية آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، ونائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، رانيا أحمد.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إيجاز لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، رصدته “الساعة 24″، إن اللقاء جرى أمس الإثنين، في مكتب ليبيا الخارجي بتونس.

وأضافت أن الدرسي ناقش مع السفير نورلاند مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا.

وأضافت أن السفير ريتشارد نورلاند أعرب بدوره عن دعم الولايات المتحدة للعمل المهم الذي يقوم به الهلال الأحمر الليبي.

وأشار نورلان إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًّا في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع على الرغم من جائحة «كورونا».