مدير الإدارة العامة للدعم المركزي يعقد اجتماعا في بنغازي

تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية من أجل توحيد المؤسسات الأمنية التابعة للوزارة وحفظ الأمن على كامل التراب الليبي، اجتمع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله اليوم في مقر فرع الدعم المركزي بنغازي، بمعاون مدير الإدارة في المنطقة الشرقية العميد صلاح الخفيفي، ورئيس فرع الإدارة في بنغازي، وعدد من الضباط التابعين للفرع، وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المهمة المتعلقة بتنظيم القوة البشرية للإدارة، بالإضافة إلى مناقشة بعض خطط العمل المعدة بشأن توحيد المهام والخطط الأمنية وغيرها.

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