بحضور حفتر.. مُلتقى للمكونات الاجتماعية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها

أكد مُلتقى للمكونات الاجتماعية في ليبيا انعقد اليوم بمقرّ القيادة العامة في الرجمة، بحضور قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ضرورة إجراء الإنتخابات فى موعدها المُقرّر أواخر العام «دون تأخير أو تعطيل».

وشدد الملتقى الذى حمل اسم «الملتقى الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا»، على ضرورة إرساء الاستقرار السياسي، ولمّ شمل الليبيين من خلال المصالحة الاجتماعية الشاملة، بحسب بيان للقيادة العامة اليوم.

ووفق الصفحة الرسمية للقيادة العامة، أثنى المشير حفتر على دعم المشاركين «اللا محدود لقواتهم المسلحة لحماية تراب الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرف».

ودعا الليبيين إلى «إرساء دعائم السلام، وضرورة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، فليبيا لكل الليبيين».

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